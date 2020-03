Coronavirus: Patuanelli in auto-isolamento fino a martedì prossimo

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sarà in autoisolamento al Mise fino a martedì prossimo, quando scadranno i 14 giorni previsti dal protocollo sanitario per contrastare la diffusione del Covid-19. L’incontro con l’assessore allo Sviluppo economico lombardo, Alessandro Mattinzoli, positivo al Coronavirus, risale infatti al 25 febbraio scorso: dunque martedì 10 marzo scadranno i 14 giorni di auto-isolamento per Patuanelli, misura precauzionale. Il responsabile del Mise è l’unico ad avere avuto un contatto diretto e per più di 15 minuti con Mattinzoli, quindi è l’unico in autoisolamento volontario al ministero.