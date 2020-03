Coronavirus: Patuanelli, ‘in Ue uniti più che mai, guerra sanitaria non sia commerciale’**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Ho fatto appello, a nome del Governo e dell’intero Paese, allo spirito di solidarietà europea. Dobbiamo essere uniti ora più che mai ed evitare che questa guerra sanitaria nei confronti del virus non diventi una guerra commerciale ed economica tra Stati Membri”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in un post su Facebook dopo che questo pomeriggio ha partecipato alla sessione del Consiglio dell’Ue informale sulla Competitività, che si è tenuto in video conferenza, per fare il punto sull’impatto economico dovuto alla epidemia da Covid-19 e sulle misure assunte dalla UE e dagli Stati membri per attenuarlo.