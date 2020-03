Coronavirus, altri 6 pazienti gravi saranno trasferiti da Bergamo a Colonia: oltre 70 gli italiani curati in Germania

Continua il trasferimento di pazienti di Coronavirus dall’Italia in Germania. L’ultimo Airbus A310 e’ partito oggi da Colonia alla volta di Bergamo per portare sei ammalati gravi in alcune cliniche del Nord-Reno Vestfalia. Complessivamente, stando a quanto riferisce il ministero degli Esteri tedesco, in questo momento sono oltre 70 i pazienti italiani curati in Germania, distribuiti su 8 diversi Laender (tra i quali Baviera, Sassonia, Berlino, Assia e Bassa Sassonia).

Gia’ ieri la Bundeswehr, ossia le forze armate tedesche, aveva portato con un volo sei pazienti in terapia intensiva da Bergamo a Colonia: stando a quanto riferiscono le autorita’ del Nord-Reno Vestfalia, sono stati trasferiti nella clinica cattolica di Bochum e in quelle universitarie di Colonia e di Bonn.

In parallelo, la Luftwaffe sta organizzando anche ulteriori trasferimenti dalla Francia, in questo caso verso Stoccarda. 30 pazienti francesi sono stati ricoverati in strutture nel Baden Wuerttemberg, in Renania Palatinato, nell’Assia e nel Saarland. L’accoglienza dei malati in arrivo dalle zone piu’ colpite dalla pandemia e’ stata definita “un segno di solidarieta'” dalla ministra alla Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, secondo la quale “l’Europa deve restare unita, naturalmente rimaniamo al fianco dei nostri amici”. Il titolare degli Esteri, Heiko Maas, ha dichiarato: “La solidarieta’ e’ la chiave anche per superare la crisi del Coronavirus”, ha scritto su Twitter.