Coronavirus: Perilli (M5S), ‘reddito ultima istanza primo passo, seguiranno altri’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ‘Il decreto sul reddito di ultima istanza firmato oggi dal ministro Catalfo, che estende l’indennità di 600 euro per marzo anche a professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private, risponde all’urgenza di estendere al massimo i provvedimenti di sostegno al reddito del Cura Italia. Si tratta di un altro piccolo passo: ne seguiranno altri a cui stiamo già lavorando per il decreto di aprile”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, Gianluca Perilli.