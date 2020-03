Coronavirus, picco di casi in Iran: quasi mille morti, scarcerati 85mila detenuti per contenere la diffusione

L’Iran ha registrato 135 nuovi casi di Coronavirus, un picco del 13% che ha portato il bilancio delle vittime a 988.

Sono 16.169 i contagi rilevati, secondo quanto ha riferito il portavoce del ministero della Sanità iraniano, Kianoush Jahanpour, in una conferenza stampa televisiva.

Le autorità hanno disposto la scarcerazione di 85mila detenuti come misura per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus nella Repubblica islamica: il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, ha spiegato che “il 50 per cento di loro erano in carcere per violazione della sicurezza. Sono state inoltre adottate misure di precauzione nelle carceri per contenere i contagi“.

Pochi giorni fa l’ONU aveva chiesto a Teheran di scarcerare temporaneamente tutti i detenuti politici per allentare il sovraffollamento delle carceri nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19.