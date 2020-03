Coronavirus, Toti: “Se i dati confermeranno il picco ci aspettiamo si inizi a scendere”

“Gli ultimi dati li leggiamo con un filo di ottimismo, la distanza sociale in vigore ormai da tre settimane sta dando i primi flebili risultati. Questa mattina gli epidemiologi del nostro tavolo tecnico hanno detto che la pressione si sta un po’ allentando e i 90 contagi in più di ieri sono inferiori per ripidità della curva da quelli della settimana scorsa”. Lo ha detto il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti in un’intervista in diretta da Genova su SkyTg24- Sullo sfondo di una piazza De Ferrari deserta, nel cuore di Genova, il governatore ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus sul territorio ligure.

“Abbiamo ancora un po’ di spazio nelle terapie intensive – prosegue Toti – segno di uno sforzo straordinario. Le medie intensità di cura sono molto piene, voglio dire semplicemente che negli ospedali la vita è difficilissima, è ovvio che la situazione sia difficile però se i dati venissero confermati anche nei prossimi giorni potremmo dire che quantomeno siamo arrivati al picco e nel prossimo futuro ci aspettiamo si cominci a scendere”.

“La nostra strategia è quella di offrire a ciascuno il tipo di cura che i medici ritengono opportuna, la terapia intensiva e sub-intensiva dove serve, il ricovero in ospedale dove è indispensabile, per chi ce la fa, e sono molti, una cura da casa. Dobbiamo rafforzare la parte territoriale della nostra medicina, da lunedì aumenteranno i gruppi di contatto per tutte le persone che stanno a casa”