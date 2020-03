Coronavirus, adesso è UFFICIALE: il picco dell’epidemia in Italia è passato! CROLLA il numero dei nuovi contagiati [DATI]

Adesso possiamo dirlo: il picco dell’epidemia di Coronavirus in Italia è passato, ed è stato Sabato 21 Marzo quando abbiamo avuto 6.553 nuovi casi di contagio giornaliero. Ieri il primo calo con 5.560 casi giornalieri, oggi un ulteriore calo con 4.789 casi, un dato che conferma in modo inequivocabile come la curva epidemica sia in netto calo, considerando anche che Venerdì 20 c’erano stati 5.986 quindi i dati di ieri e di oggi non rappresentano una flessione isolata, ma sono un vero e proprio crollo organico e significativo con due giorni consecutivi in cui abbiamo avuti MOLTI casi in meno rispetto ai DUE giorni precedenti e, nel dato di oggi, addirittura rispetto a quattro giorni fa.

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 5 giorni:

Giovedì 19 Marzo: 5.322

Venerdì 20 Marzo: 5.986

Sabato 21 Marzo: 6.553

Domenica 22 Marzo: 5.560

Lunedì 23 Marzo: 4 .789

Il dato è assolutamente in piena coerenza con le misure di lockdown imposte in tutt’Italia esattamente 14 giorni fa. Il picco dell’epidemia, quindi, è alle spalle e a maggior ragione nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore calo, ovviamente graduale e giornaliero, dei nuovi contagiati. Ovviamente aumenteranno ancora i morti e i guariti, perchè sono le persone che si sono ammalate nei giorni scorsi e che arriveranno all’epilogo della malattia. Ma i contagiati aumenteranno sempre di meno, ed è la notizia più importante che ci consente di intravedere la luce in fondo al tunnel

Oggi, intanto, abbiamo avuto 601 morti e 408 guariti.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

63.927 contagiati



6.077 morti

7.432 guariti

Le persone attualmente ammalate, quindi, sono 50.418, così suddivise:

20.692 ricoverate in ospedale

3.204 ricoverate in terapia intensiva (6% del totale)

(6% del totale) 26.522 in isolamento domiciliare

Tutti i dati Regione per Regione: