“Per favore non chiedete più quando sarà il picco. I modelli previsionali su Covid-19 sono come le previsioni del tempo. Funzionano a 24 ore, sono buoni a 48 ore, non sono più affidabili da 72 ore in poi. Chi dice che avremo una deflessione dei casi Covid-19 dopo il 25 marzo o il 6 aprile o il 15 maggio o ha una sfera di cristallo, o possiede strumenti di calcolo che io non conosco“: lo ha scritto su Twitter l’epidemiologo Pierluigi Lopalco dell’Università di Pisa.