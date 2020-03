Coronavirus, Sileri: “Credo che il picco lo stiamo vivendo adesso”

“Credo che il picco in Italia lo stiamo vivendo”. Lo ha detto a SkyTg24 il viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, aggiungendo però che questo “non può essere considerato picco ma piuttosto la cupola di una lunga curva, dovremo vedere quanto ancora dura. In questo momento – ha detto – è difficile fare una previsione sul ritorno alla normalità”.

Inoltre “potranno esserci oscillazioni quotidiane. Se vengono fatti più tamponi non mi stupisce vedere dei casi in più. Mi preoccupo invece – ha detto – di vedere un calo nel numero dei ricoverati, una riduzione di coloro che vanno nelle terapie intensive”. Questi sono i segnali spia del fatto che le misure stanno avendo effetto, secondo il viceministro. E ancora: il personale sanitario “deve essere controllato“, questi operatori “sono la nostra forza sul campo“.

E’ importante “non solo il tampone, ma l’anamnesi di un medico competente che segua” quotidianamente, “ogni mattina o ogni sera, gli operatori” e verifichi se ci sono motivi per fare il tampone. Stesso discorso per le Rsa, ha detto Sileri, sottolineando l’importanza di monitorare “tutti coloro che sono in contatto con qualcuno che ha bisogno di cure, anche nel caso di un anziano curato a casa da un badante”. Quanto alla sua esperienza con la malattia e la perdita dell’olfatto, Sileri ha spiegato: “L’ho recuperato parzialmente”.