Coronavirus, Piemonte: il paziente 1 era guarito ma torna in quarantena, è ancora positivo

Il paziente 1 del Piemonte, che era stato dichiarato guarito dal coronavirus è stato di nuovo posto in quarantena. Secondo quanto di legge su la Repubblica, l’uomo, un manager quarantenne di Torino, colpito da Covid-19 e ricoverato all’ospedale Amedeo Di Savoia, stava per essere dimesso visto che le cure e altri test ne avevano confermato la guarigione. Un ultimo tampone di controllo, però, ha evidenziato ancora un basso grado di positività. “E’ guarito, lo confermiamo“, afferma il professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive all’Amedeo di Savoia, “in questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni”.