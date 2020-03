Coronavirus, pizza in casa Raggi-Severini: “Presto le andremo a mangiare nelle pizzerie”

La pizza fatta in casa, nelle ultime settimane, è diventata un must nelle case degli italiani in quarantena forzata, e non ne sono esenti nemmeno vip e politici. “Stasera pizza a casa Severini Raggi. Presto le andremo a mangiare nelle pizzerie. Daje Roma, non molliamo”, dice Andrea Severini, marito del sindaco di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook correlato da una foto che ritrae la coppia alle prese con la preparazione della pizza. Simpatica la felpa di Wonder Woman indossata da Virginia.