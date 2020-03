Coronavirus: Placido Domingo dimesso dall’ospedale

Placido Domingo è stato dimesso da un ospedale di Acapulco, in Messico, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo aver contratto il virus Covid-19. Lo annuncia lo stesso tenore su Facebook, aggiungendo di essere a casa e di sentirsi bene. Ora continuerà la convalescenza nella residenza di sua proprieta’ nella città messicana. La notizia mette fine alle congetture su un presunto peggioramento delle condizioni di salute dell’artista spagnolo che ha 79 anni.

Domingo ha voluto chiarire la situazione attraverso la sua pagina Facebook sottolineando che sulle sue condizioni di salute erano state scritte e dette molte informazioni confuse e scorrette. “Sono in casa mia – ha indicato il tenore – e mi sento bene, Fortunatamente fin dal primo sintomo (il 22 marzo, ndr) mi trovavo, come sempre, sotto controllo medico, data la mia età e le mie patologie”. Per questo, ha proseguito, l’infezione Covid-19 è stata subito al centro del primo sospetto e questo mi ha aiutato molto. Adesso sto continuando la terapia ed il riposo”.

Giorni fa, quando il contagio si era manifestato, Domingo ne aveva parlato personalmente, sempre via Facebook: “Sento che è mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al Covid-19, il coronavirus. Ho avuto febbre, e tosse, per cui ho deciso di sottopormi al test che ha confermato la presenza del virus.” Ieri, poi, l’ospedale Del Prado di Acapulco dove era ricoverato aveva per la prima volta confermato la sua presenza sostenendo che il tenore rispondeva bene alle terapie ed era in “condizioni stabili”. Domingo, dopo le accuse di violenze sessuali, molte delle quali provate, da parte di almeno 12 donne, è stato praticamente costretto ad abbandonare l’attività artistica.