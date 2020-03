Coronavirus: Placido Domingo ricoverato in Messico per complicazioni

Il tenore Placido Domingo è stato ricoverato ad Acapulco, in Messico, a seguito di complicazioni da Coronavirus: lo ha reso noto il portavoce del tenore, precisando alla CNN che “sta rispondendo alle cure“.

Il 79enne aveva annunciato la scorsa settimana, sulla propria pagina Facebook, di essere risultato positivo al test e di essersi posto in isolamento insieme alla famiglia.

L’artista aveva invitato i propri sostenitori a seguire le direttive sanitarie, sottolineando che “insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, per poter tornare il prima possibile alla nostra vita quotidiana“.