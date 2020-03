Coronavirus, il poliziotto con il casco a tema Covid-19: le incredibili immagini da Chennai [FOTO]

In India è caos per l’emergenza coronavirus. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi confermati finora sono 987 e le vittime 25, anche se gli esperti temono numeri più alti. Lo Stato più colpito è quello occidentale di Maharashtra con 180 casi, seguito dal Kerala con 173. A questa emergenza, si aggiungono le notizie di un “superdiffusore” che ha mandato in quarantena 40.000 persone e delle fughe di centinaia di migliaia di persone dalle megalopoli alle campagne.

In questo clima di caos in cui si ritrova lo stato, c’è anche spazio per la fantasia. Come quella dimostrata dall‘ispettore di polizia Rajesh Babu che ferma automobilisti e motociclisti indossando un casco a tema coronavirus (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Così, a quanti sono al volante nelle strade di Chennai, capoluogo dello stato di Tamil Nadu nell’India orientale, le istruzioni per rispettare le norme imposte dal governo per tentare di prevenire la diffusione arrivano da una persona che sembra uscita dall’ultimo film di fantascienza. Incredibile ma vero.