Coronavirus, un altro vigile del fuoco positivo: il poliziotto è in condizioni stabili

“C’è una nuova positività al COVID-19 per un allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle. È stato predisposto il trasferimento presso l’istituto Spallanzani”. Lo comunica la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Nel frattempo si apprende che il poliziotto risultato positivo al Coronavirus è stabile: non è grave, ma non è neanche in fase di miglioramento. Sono invece asintomatici la moglie, i due figli e la cognata, positivi e in quarantena volontaria nella loro abitazione proprio come i tre colleghi dell’agente, che con lui dividono l’ufficio di polizia giudiziaria, e altri due che hanno avuto contatti ravvicinati.

Intanto, dopo la bonifica effettuata ieri, anche sulle volanti, il commissariato di Viale dei Caduti nella guerra di liberazione ha riaperto oggi regolarmente, seppur con tutte le cautele del caso, tra tutte quella di consentire l’ingresso al pubblico poche persone alla volta.