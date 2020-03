Coronavirus: Pop Bari, su emergenza sindacato informato costantemente

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – La Banca Popolare di Bari ha “tenuto costantemente informato il sindacato e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” delle misure prese nelle ultime settimane in merito all’emergenza Covid-19. Lo precisa la banca in una nota.

La banca “ritiene indispensabile precisare di avere tempestivamente dato corso alle disposizioni emanate dalle Autorità Pubbliche, adottando ogni misura atta a tutelare appieno la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e della clientela. Nell’adozione delle suddette misure, la banca, anche per il tramite del direttore generale, ha costantemente informato il sindacato e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i quali fanno parte anche del tavolo tecnico permanente che sta gestendo l’emergenza da Covid-19”, spiega la nota.

Risale, aggiunge ancora, “appena al 20 marzo 2020 altra comunicazione dei commissari straordinari ai sindacati, riferita all’avvio delle procedure e delle relative trattative ‘ avvio la cui necessità era stata anticipata in un incontro dei commissari con i sindacati svoltosi il 12 febbraio 2020 -, a far data dal 4 aprile 2020, sulla base della richiesta di moratoria dei sindacati per l’emergenza da Covid-19 fino al 3 aprile 2020”. E, ancora, “in una situazione di emergenza straordinaria come quella che il nostro Paese sta vivendo, la Banca sta profondendo tutti gli sforzi possibili per garantire che i servizi pubblici essenziali bancari/finanziari vengano offerti nel rispetto delle prescrizioni normative”, conclude Popolare di Bari.