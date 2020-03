La trentottenne deputata piemontese del Pd, Chiara Gribaudo, e’ risultata positiva al coronavirus. Lo annuncia lei stessa su twitter: “Sono in isolamento da giorni in percorso di assistenza sanitaria. Oggi e’ arrivata anche per me la conferma di positivita’ al COVID19. Non mollo, non molliamo. Stiamo a casa. #celafaremo covid_19italia“.