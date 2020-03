E’ risultata positiva al test del coronavirus la moglie del premier canadese Justin Trudeau, Sophie.

Entrambi resteranno in quarantena per 14 giorni.

Il primo ministro e la moglie si erano già posti in auto isolamento, dopo che la first lady aveva sviluppato sintomi influenzali in seguito ad un viaggio a Londra. Sophie Gregoire Trudeau ha immediatamente avvisato il medico per poi essere sottoposta al test.