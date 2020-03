Coronavirus, positivo al Vaticano è stato al workshop dell’Accademia per la Vita del 26-28 febbraio

“Oggi, 6 marzo 2020, la Pontificia Accademia per la Vita ha ricevuto la comunicazione che uno dei partecipanti agli eventi del 26–27-28 febbraio è risultato positivo al test per il Covid-19. In via precauzionale, pur considerando che la tempistica non esclude altre possibilità, la Pontificia Accademia per la Vita ha provveduto ad informare via mail tutti i partecipanti agli eventi, che si sono svolti in ottemperanza ai criteri di sicurezza e alle norme igienico-sanitarie in vigore in quei giorni secondo le competenti autorità, come indicato nel comunicato stampa del 24 febbraio”. Così in una nota la Pontificia Accademia per la Vita. Dal 26 al 28 febbraio l’accademia ha tenuto un Workshop sull’Intelligenza Artificiale con, tra gli altri, rappresentanti di Fao, Ibm e Microsoft.