Coronavirus: positivo un funzionario Coldiretti in Valtellina

C’e’ anche un funzionario di Coldiretti di Sondrio tra i nuovi contagiati da Coronavirus in Valtellina. Si tratta di Fabio Fancoli, 64 anni – lo stesso ha autorizzato i giornalisti a rendere pubbliche le sue generalita’: l’uomo ora si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale “Morelli” di Sondalo (Sondrio), dopo essere stato trasferito d’urgenza dall’ospedale del capoluogo valtellinese. Il contagio sarebbe avvenuto durante una riunione di lavoro a Milano. Sarebbe ricoverato da una decina di giorni. Ora sono in corso accertamenti fra coloro che, negli ultimi giorni, hanno avuto contatti con lui.