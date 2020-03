Coronavirus: positivo il cardinale vicario di Roma

Il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Roma, la diocesi del Papa, “dopo la manifestazione di alcuni sintomi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19 ed è risultato positivo. E’ stato ricoverato al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli“. Lo rende noto il Vicariato.

Il cardinale Angelo De Donatis “ha la febbre, ma le sue condizioni generali sono buone, ed ha iniziato una terapia antivirale. I suoi piu’ stretti collaboratori sono in autoisolamento in via preventiva”, informa il Vicariato. “Sto vivendo anche io questa prova, sono sereno e fiducioso – dichiara il cardinale De Donatis -. Mi affido al Signore e al sostegno della preghiera di tutti voi, carissimi fedeli della Chiesa di Roma! Vivo questo momento come un’occasione che la Provvidenza mi dona per condividere le sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Offro la mia preghiera per loro, per tutta la comunita’ diocesana e per gli abitanti della citta’ di Roma!”.