Coronavirus: positivo padre di uno studente, chiuso liceo di Pomezia

Il Comune di Pomezia ha comunicato che “è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’Istituto Pascal, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma” e che “sono in corso gli accertamenti sui familiari“.

In attesa delle verifiche, il Comune “sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola” e raccomanda di “evitare allarmismi“.