Coronavirus: positivo sindaco della Bergamasca: “Sto bene, non c’è una crescita esponenziale dei numeri”

Il sindaco di Nembro (Bergamo) Claudio Cancelli è risultato positivo al test Coronavirus e ha voluto scrivere ai suoi cittadini per rassicurarli. “La situazione dei casi a Nembro vede sempre qualche nuovo positivo, ma per ora non c’e’ una crescita esponenziale dei numeri per fortuna – ha scritto il sindaco sui social -. Ringrazio l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che ha immediatamente disposto sul territorio tutte le attivita’ di tutela e prevenzione. Ats e’ in contatto con la mia giunta per definire le iniziative di prevenzione piu’ opportune. Non siamo mai stati lasciati soli. Purtroppo, devo informarvi che oggi mi e’ stata comunicata la mia positivita’ al virus. Quindi anch’io rientrero’ nei numeri statistici ufficiali. Sto bene, ho avuto due giorni con qualche linea di febbre che da ieri non c’e’ piu’ e sono in isolamento da giovedi’ mattina coi primi sintomi. E’ giusto che lo sappiate da me piuttosto che dagli organi di stampa. Sono sereno e sono attivo nel seguire le attivita’ del Comune, anche se ovviamente da casa nella mia camera di isolamento. Tutta la giunta, i consiglieri e i dipendenti comunali sono costantemente impegnati. Siamo una squadra forte, coesa e determinata. Quindi il vostro Sindaco e’ qui e vuole guardare al nostro futuro di comunita’ con speranza. Il periodo e’ difficile, ma dobbiamo avere tutti fiducia nella nostra capacita’ di ripresa. Buona giornata”.