Coronavirus: positivo un primario dell’ospedale Cardarelli di Napoli

Positivo al coronavirus un primario donna del Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il medico, che oggi ha ricevuto l’esito del tampone, e’ in discrete condizioni di salute e, al momento, e’ in quarantena domiciliare. Aveva accusato i primi sintomi riconducibili al coronavirus lo scorso venerdi’, con febbre e dolori muscolari importanti. L’esito del tampone ha confermato i suoi sospetti. E’ stato lo stesso primario a comunicare il suo stato, tranquillizzando sulle sue condizioni di salute. Al pronto soccorso – come riferisce il consigliere regionale Francesco Borrelli, componente della commissione Sanita’ – sono in corso le operazioni di sanificazione da parte della Asl Napoli 1 centro. Le attivita’ riprenderanno nelle prime ore del mattino di domani.