“Chi volesse svolgere attività motoria all’aperto deve farlo da solo e in prossimità della propria abitazione. L’attività motoria contribuisce al nostro benessere psico-fisico, ma in queste condizioni non può essere occasione di ritrovo o di visita di altri quartieri, allontanandosi dal proprio“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in una intervista a La Stampa.