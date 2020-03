Coronavirus, il premier Johnson: nel Regno Unito “le cose peggioreranno prima di migliorare”

Il premier britannico, Boris Johnson, invierà una lettera 30 milioni di famiglie del Regno Unito, nella quale annuncia ulteriori restrizioni ai movimenti e regole di distanziamento sociale.

“Fin dall’inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto“, scrive il premier nella lettera. “Non esiteremo ad andare oltre, se ce lo suggeriranno il parere di medici e scienziati. E’ importante per me essere esplicito: sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare. Ma ci stiamo preparando nel modo giusto, e più seguiremo tutti le regole, meno vite andranno perdute e prima la vita potrà tornare alla normalità. Per questo, nel momento dell’emergenza nazionale, vi rivolgo questo invito: ‘Restate a casa. Proteggete il nostro sistema sanitario (Nhs) e salvate vite’“.