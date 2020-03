Coronavirus: “È una battaglia a singhiozzo contro infezione. Non è possibile fare previsioni sul picco in Italia”

“Picco? Difficile parlarne se consideriamo tutto il Paese, ci sono zone che non sono ancora state toccate. In Lombardia c’è stata un’incidenza massima nel bresciano e nel bergamasco, e sembra per ora superato il peggio nel lodigiano. È una battaglia a singhiozzo contro infezione. Non è possibile fare previsioni sul picco, l’infezione è diffusa a macchia di leopardo“: lo ha affermato Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’ISS a Circo Massimo su Radio Capital.

“Sulla chiusura dei confini arriviamo tardi. Non sono mai stato contrario alla chiusura, ma arrivarci quando il virus è già così diffuso mi sembra inutile“.