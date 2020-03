Coronavirus: prima vittima nel Regno Unito, contagi triplicati a New York, primi casi in Palestina. Ecuador Paese con più casi in America Latina

Il Regno Unito registra la sua prima vittima a causa del coronavirus. Secondo quanto riferito dall’ospedale Royal Berkshire, si tratta di un paziente anziano con patologie pregresse. Il paziente “entrava ed usciva dall’ospedale” per altri motivi, hanno fatto sapere dal Royal Berkshire NHS Trust, precisando che l’ultima volta era stato ricoverato ieri ed è risultato positivo al nuovo coronavirus. Intanto è salito a 115 il numero delle persone contagiate nel Paese: altri 28 sono stati registrati oggi, tre in Scozia e 25 in Inghilterra: di questi 17 hanno contratto il virus all’estero, mentre otto nel Regno Unito.

Aumento di casi anche a New York: i pazienti risultati positivi sono adesso 22, praticamente triplicati in meno di una giornata. I dati sono stati forniti dal governatore dello stato Andrew Cuomo che ha avvertito: “I numeri continueranno a salire perche’ stiamo facendo i test su un numero maggiore di persone.

In Austria i casi di persone contagiate dal Covid-19 nella giornata odierna e’ salito a 41. Le persone in quarantena sono circa 400 e i test effettuati in territorio austriaco sono 3711. Tredici le positivita’ in Bassa Austria e casi anche in Carinzia, Vorarlberg e nel Salisburghese. Dimessi dalla clinica di Innsbruck i due giovani italiani di 24 anni che la settimana scorsa erano stati ricoverati perche’ contagiati dal Coronavirus. La ‘Fiera di Primavera del Tirolo’ prevista dal 12 al 15 marzo alla Congress Messe di Innsbruck e’ stata rinviata a data da destinarsi.

In Svezia, i casi totali sono saliti a 90. A Stoccolma, sono stati registrati 28 nuovi casi di contagi da nuovo Coronavirus in un solo giorno, secondo quanto reso noto il ministero della Salute.

L’Ecuador, invece, e’ il Paese dell’America latina con piu’ casi di Coronavirus, con 13 casi di cui 3 annunciati oggi. Lo scrive il quotidiano statale El Telegrafo. In un comunicato, aggiunge il giornale, il ministero della Sanita’ ha indicato che si tratta di tre casi di sintomatologia lieve che si trovano in isolamento presso il loro domicilio. “Questi nuovi casi – ha precisato infine il ministero – rientrano nello scenario previsto dalle autorita’ sanitarie perche’ si tratta di persone che avevano avuto contatti con la prima contagiata”.

In Palestina si sono registrati oggi i primi 7 casi di Coronavirus, secondo quanto confermato dalla ministra palestinese della sanita’ Mai Kaileh ha confermato. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale Wafa. In una conferenza stampa tenuta a Betlemme – dove gia’ stamane erano state annunciate misure di emergenza sanitaria – la ministra ha spiegato che 20 dipendenti dell’albergo locale dove una comitiva di turisti greci ha soggiornato nei giorni 23-27 febbraio sono stati sottoposti ad esami. Per sette di loro i risultati sono stati positivi: e’ emerso cioe’ che sono infetti dal virus. Di conseguenza sono stati posti in isolamento.