Coronavirus, primi due casi in Valle D’Aosta: contagio dopo il rientro di uno studente da Piacenza

Primi due casi di Covid-19 in Valle d’Aosta. Lo comunica la Presidenza della regione, aggiungendo che i tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Gli esami effettuati ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale sono risultati positivi. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi. I pazienti appartengono allo stesso nucleo familiare.

I due pazienti hanno evidenziato sintomi influenzali e uno di loro era stato nelle zone ritenute a rischio contagio. Entrambi – così come i loro nuclei familiari e le persone che sono state in stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo – con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico con il supporto del 118.

“L’Unità di coordinamento per il Covid-19 – si legge in una nota – sottolinea comunque che l’evidenziazione di queste positività non deve generare allarmismo. Si raccomanda in ogni caso alla popolazione di evitare, se non strettamente necessario, ogni spostamento verso le zone a rischio”.

I due casi di Coronavirus segnalati in una famiglia residente in Valle d’Aosta sono comparsi dopo il rientro di uno studente da Piacenza, città dove si sono registrati diversi contagi. Lo ha appreso l’ANSA. Il nucleo familiare è numeroso, di almeno sei persone (tra genitori e fratelli dello studente), e risiede in un comune della media Valle. Il personale sanitario, come da protocollo, sta procedendo ad intervistare le persone con cui i componenti della famiglia hanno avuto contatti.

Le due persone risultate positive al coronavirus in Valle d’Aosta risiedono al comune di Pontey. Il sindaco ha emesso un’ordinanza per “l’isolamento preventivo, con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico di igiene e sanità pubblica, con il supporto del 118″.

Stessa misura – si spiega in una nota del comune – è stata adottata nei confronti di famigliari e persone che sono state in stretto contatto con i due pazienti, che appartengono allo stesso nucleo familiare e che presentano lievi sintomi influenzali.

“Ho provveduto di persona a contattare telefonicamente le persone poste in isolamento, che stanno comunque bene”, dichiara il sindaco di Pontey Rudy Tillier. “Li ho rassicurati – prosegue – che da parte dell’Amministrazione comunale vi è la massima collaborazione. Siamo vicini alla loro situazione e costantemente ci terremo in contatto con loro. Il Comune è a servizio di ogni loro esigenza anche durante i prossimi giorni”.