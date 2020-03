Coronavirus: primo caso positivo nel cantiere del nuovo ponte di Genova

C’è un primo caso risultato positivo al coronavirus tra i lavoratori del cantiere del nuovo ponte di Genova. Lo ha detto questa sera il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, durante il punto stampa sull’emergenza con la task force sanitaria al lavoro in Liguria. Si tratta di un operaio al lavoro nel cantiere di ricostruzione. Da quanto chiarito dalla struttura commissariale l’uomo è in buone condizioni, in quarantena a casa. Appena riscontrati i primi sintomi è partita la procedura di controllo per ricostruire i contatti che ha avuto sul posto di lavoro. Si proseguirà poi seguendo le indicazioni della Asl in accordo al protocollo di sicurezza dei cantieri.

“Abbiamo la prima persona positiva al Coronavirus nel cantiere del ponte di Genova. Anche da un punto di vista statistico ce lo si poteva aspettare. I lavori sul ponte continuano perché che il cantiere funzioni è un messaggio importante per tutti e soprattutto una grande necessità per la città”, ha detto Bucci.