Coronavirus: primo caso di trasmissione locale nelle Filippine

Nelle Filippine è stato registrato il primo caso di trasmissione locale di Coronavirus: le autorità hanno confermato che è risultato positivo ai test un 62enne che non ha mai lasciato il Paese.

L’uomo è stato ricoverato la settimana scorse per una “grave polmonite” e ieri è risultato positivo agli esami: lo ha reso noto il Ministro della Sanità. Un altro connazionale di 48 anni è risultato positivo ai test per la Covid-19 dopo essere rientrato nel Paese da Tokyo. Entrambi sono ricoverati in ospedale in isolamento.

In precedenza le Filippine avevano già confermato tre casi di contagio, tutti viaggiatori cinesi.