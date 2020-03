Primo morto per Coronavirus in Russia: secondo quanto riferito dalle autorità si tratta di una donna ricoverata in un ospedale di Mosca.

Il Centro per la gestione delle crisi ha riferito che il decesso è collegato allo stato di cronicità di alcuni problemi medici di cui soffriva la vittima: “Si tratta di una donna di 79 anni con una serie di malattie croniche, come diabete, arteriosclerosi e ipertensione“.

Sinora la Russia ha confermato solo 147 casi di COVID-19.