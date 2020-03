Coronavirus: Prodi, ‘come guerra, Ue si dia strategia per futuro’**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “E’ come la guerra, il paragone di Draghi è scientificamente giusto. Non è la crisi del 2008 che parte dalla finanza e poi prende il resto dell’economia, prende tutti: i ristoratori e quelli che devono andare a mangiare”. Lo ha affermato Romano Prodi, ospite a ‘Che tempo che fa’.

In Europa, ha aggiunto, “non c’è una strategia per il futuro”, ma “il gruppo di Paesi che rifiuta l’austerità per definizione è diventato molto più forte. Finalmente il pericolo è percepito. Il primo passo della Banca centrale europea ci aiuta”, ma occorre una “strategia comune e un forte incentivo immediato per le imprese come stanno facendo in America: famiglie e imprese, perchè è una crisi dell’offerta e una crisi della domanda”.