Coronavirus: prostituta e cliente sorpresi in auto “senza autocertificazione”, denunciati per violazione del DPCM, rischiano il carcere

Una pattuglia, nell’ambito dei controlli per il rispetto del provvedimento, ieri notte, a Busto Arsizio, ha fermato un’utilitaria con una coppia a bordo: dai controlli si è scoperto che si trattava di una prostituta e di un cliente, residenti in altri comuni della provincia di Varese. I due sono stati denunciati degli agenti del Commissariato di Busto Arsizio (Varese) per aver violato le disposizioni del Dpmc che stabilisce le misure per il contenimento del Coronavirus.

Per entrambi, poiché si sono mossi nell’area a contenimento rafforzato senza alcuna giustificazione prevista da Dpcm, è quindi scattata la denuncia per inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità (articolo 650 del codice penale).

Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine continuano a monitorare come disposto dal Ministro dell’Interno e dal capo della Polizia, il rispetto del Provvedimento ponendo particolare attenzione all’orario di chiusura di bar e ristoranti e alla misure di contingentamento dei clienti in esercizi commerciali.