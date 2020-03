Coronavirus, Protezione Civile: mai requisiti DPI acquistati dalle Regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile smentisce “le notizie uscite in questi giorni a mezzo stampa, relative a presunti blocchi e requisizioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) ordinati all’estero dalle Regioni.

Quanto riportato da alcuni organi di informazione – si spiega in una nota – è destituito di ogni veridicità, né mai il Dipartimento intenderebbe agire nelle modalità denunciate.

Dall’inizio dell’emergenza il Dipartimento e l’intero Servizio Nazionale della Protezione civile stanno lavorando senza sosta e con il massimo impegno, insieme al Governo e alle Regioni, per assicurare la massima sicurezza a tutela dei cittadini.“