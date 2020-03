Coronavirus, “Putin libera 500 leoni per le strade per far divorare chiunque esca”: la clamorosa bufala sulla Russia

Mentre la pandemia di coronavirus gira il mondo in lungo e in largo, le persone sono esortate a restare il più possibile in casa in auto isolamento per tentare di contenere la diffusione della malattia. Le misure che i Paesi stanno adottando sono sempre più drastiche e decise, fino a schierare i militari nelle strade. Ma sguinzagliare dei leoni per la città è davvero troppo. Eppure nelle ultime ore, sta facendo il giro del web la notizia secondo cui la Russia avrebbe liberato centinaia di leoni per le strade per “convincere” i suoi abitanti a non uscire di casa.

L’immagine in alto mostra un leone in una strada ed è diventata virale perché dimostrerebbe che la “Russia ha liberato oltre 500 leoni sulle sue strade per assicurarsi che le persone stessero a casa durante questa pandemia”. Galoppando sui social, la notizia ha assunto anche forme diverse, del tipo: “Vladimir Putin ha liberato 800 leoni e tigri in Russia per far divorare chiunque esca. State a casa o morirete”. Peccato che sia solo una delle bufale più clamorose circolate in merito a questo coronavirus.

L’immagine in questione, in realtà, è stata scattata a Johannesburg nel 2016 e non ha assolutamente nulla a che fare con la pandemia di coronavirus. Facendo una ricerca dell’immagine su Google, si può trovare un articolo del Daily Mail pubblicato il 15 aprile 2016. Secondo questo articolo, il leone, chiamato Columbus, è stato portato a Johannesburg dallo staff di una produzione per delle riprese.