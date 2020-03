Roma, 30 mar. (Adnkronos) – ‘Gli ungheresi, come del resto i francesi, hanno la fortuna di avere in Costituzione la previsione dello stato di emergenza, che è tale proprio perché eccezionale ben delimitato nel tempo. Noi ci siamo dovuti inventare regole e procedure certamente non ineccepibili. Concentriamoci sulla trave nel nostro occhio invece di guardare la pagliuzza in quello altrui”. Lo afferma il senatore Gaetano Quagliariello, di ‘Idea-Cambiamo’.