Coronavirus: quarantena obbligatoria per chi viene in Italia dall’estero

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale un’ordinanza del ministro della Salute Speranza, che obbliga “le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio” per essere “sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione“. Prima di entrare in Italia, bisognera’ consegnare alla compagnia di trasporto una dichiarazione con i motivi del viaggio, l’indirizzo dell’abitazione dove si terra’ l’autoisolamento, il recapito telefonico presso cui ricevere comunicazioni. Le disposizioni dell’ordinanza non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci. E’ vietato per le navi passeggeri di bandiera estera l’ingresso nei porti italiani e anche la sosta inoperosa.