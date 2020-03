Coronavirus, quarantena totale in Argentina: le clamorose FOTO di Buenos Aires completamente deserta

Il bilancio del Coronavirus in Argentina è di 4 morti su 158 casi accertati: il Governo ha disposto la quarantena totale fino a fine Marzo in tutto il Paese per evitare il dilagare dell’epidemia. Soltanto gli operatori sanitari, i lavoratori della filiera alimentare, i farmacisti e i giornalisti hanno la possibilità di uscire di casa. Eloquenti le foto di Buenos Aires ridotta a una città fantasma.