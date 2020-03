Coronavirus, lo “sport” per sconfiggere la noia della quarantena: giocano a tennis affacciati alle finestre a diversi metri di altezza [VIDEO]

Italia, Spagna, Francia e altri Paesi sono in lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. Gli spostamenti sono da ridurre al minimo indispensabile: è fondamentale restare in casa per ridurre la diffusione del virus tra la popolazione. Ma la noia può prendere il sopravvento dopo giorni e giorni di quarantena. Così in Spagna, due uomini si sono inventati un modo originale per passare il tempo: giocare a tennis dalla finestra. I due si sono sporti da due diverse finestre almeno al 4-5° piano di altezza di un palazzo, creando un siparietto tutto da vedere. A diversi metri d’altezza, i due hanno palleggiato per diversi secondi prima che uno dei due mancasse la palla, facendola cadere nel vuoto. Il video seguente è diventato virale sui social, dove è stato ribattezzato “tennis alla finestra”.