Coronavirus: quasi 100 casi positivi in Piemonte, 124 nelle Marche e 21 in Sicilia

Aumentano i casi di Coronavirus rilevati nelle regioni d’Italia.

Sono 97 i casi risultati positivi al Covid-19 in Piemonte: 41 in provincia di Asti, 24 nell’Alessandrino, 16 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 5 nel Vercellese, più 3 casi extraregione.

Ricoverate 53 persone in ospedale: di questi, 22 sono in reparti di malattie infettive (8 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 3 ad Alessandria, 2 a Vercelli), 17 in terapia intensiva, 14 in altri reparti. Le persone in isolamento fiduciario domiciliare sono 44.

Ben 124 i tamponi risultati positivi al Coronavirus nelle Marche, su un totale di 413 effettuati.

casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 100, nella provincia di Ancona sono 19, nella provincia di Macerata sono 2 e nella provincia di Fermo sono 3. E’ attualmente in aggiornamento il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre 61 pazienti sono ricoverati nei reparti di malattie infettive. Le persone in isolamento domiciliare sono 704, di cui 643 asintomatici e 61 sintomatici.

In Sicilia i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato finora 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati. Al momento sono stati trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità 21 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare.