Coronavirus, quasi 2.000 casi in Gran Bretagna: la Regina Elisabetta lascia Londra e va nel Castello di Windsor

Balzano a 1.950, con un aumento record di 407 casi in più in 24 ore, i contagi accertati da coronavirus nel Regno Unito, secondo i dati aggiornati quotidianamente dal ministero della Sanità britannico. Il numero dei test eseguiti ha superato invece quota 50.000, con circa 6.000 tamponi in più in un giorno.

La regina Elisabetta lascia Londra e si trasferisce nel Castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace, definendo il trasferimento, che avverrà giovedì, una “misura ragionevole” di fronte alla diffusione del contagio da coronavirus. La sovrana ha cancellato i ‘garden parties’ in programma nel Palazzo reale a maggio, ma gli altri incontri previsti in settimana, come l’udienza con il premier Boris Johnson, rimangono confermati.

Il trasferimento a Windsor, spiega la nota di Buckingham Palace, avviene con una settimana di anticipo rispetto a quanto già previsto per le festività pasquali. La regina “probabilmente” si tratterrà a Windsor anche dopo il periodo pasquale.