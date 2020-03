Coronavirus: quasi un miliardo di persone confinate a casa nel mondo

Secondo un conteggio fatto oggi da AFP, nel contesto di un isolamento obbligatorio o per raccomandazioni o coprifuoco imposti dai rispettivi governi per contenere la pandemia di Coronavirus, circa 900 milioni di persone nel mondo sono confinate nelle loro case, in più di 35 Paesi.

La maggior parte – circa 600 milioni di persone in 22 paesi – è soggetta a ordini di isolamento obbligatorio, come in Francia o in Italia. Il resto è soggetto a coprifuoco (Bolivia), quarantena (principali città di Azerbaigian e Kazakistan) o inviti non coercitivi a non lasciare la propria abitazione (Iran).