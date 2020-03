Coronavirus: quotidiano belga Le Soir lancia #JeSuisItalie, plauso M5S

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “In Europa non c’e’ solo il volto triste dei falchi dell’austerity, c’è anche tanto affetto e amicizia nei confronti dell’Italia, come quello dimostrato dal quotidiano belga Le Soir che oggi ha lanciato l’hashtag #JeSuisItalie in solidarietà con il nostro Paese”. Così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi.

“Le Soir fa appello all’Europa affinché aiuti senza divisioni l’Italia e tutti quelli in difficoltà e lancia un duro monito a tutti i politici europei affinché scelgano il lato giusto della Storia. E’ con questi messaggi di speranza e di fratellanza che possiamo incrinare il testardo egoismo di alcuni Stati membri che rifiutano un rilancio del progetto europeo attraverso strumenti comuni di finanziamento. Ringraziamo la redazione di Le Soir, il capo editorialista Beatrice Delvaux che ha firmato l’appello e tutti i cittadini belgi ed europei che in questo momento difficile tendono una mano al nostro Paese. Non ci dimenticheremo mai di questi gesti concreti di solidarieta’ e lotteremo con voi per cambiare l’Europa in meglio. Insieme ce la faremo”,