Coronavirus, parla una ragazza ricoverata: “Io che sto male sono quella che sta meglio, con polmonite, forte mal di testa e tosse”

“Non è vero che è come un’influenza. E’ iniziata così e nessuno mi considerava. Ho iniziato a respirare male. Se respiravo fino in fondo non riuscivo, ho forte mal di testa, tosse e polmonite“. Così una giovane risultata positiva al Coronavirus e ricoverata in ospedale ha descritto la propria malattia e ha deciso di postare un video su Facebook. Vi riproponiamo il video in questione perché lo consideriamo una testimonianza imprescindibile in questo periodo di confusione e di eccessiva sottovalutazione: