Coronavirus, il rapporto segreto britannico: “L’epidemia potrebbe durare fino a primavera 2021”

L’epidemia da nuovo coronavirus nel Regno Unito potrebbe durare fino alla primavera 2021, contagiare anche l’80% della popolazione nei prossimi 12 mesi e costringere 7,9 milioni di pazienti al ricovero in ospedale: è quanto emerge da un documento divulgato dal Guardian, elaborato dal Public Health England per il Sistema Sanitario Nazionale, e arrivato nelle mani dei vertici sanitari locali.

Le autorità mediche britanniche avevano già messo in guardia sul fatto che 4 britannici su 5 potrebbero contrarre la malattia ma lo avevano etichettato come lo “scenario peggiore” e assicurato che invece i numeri reali sarebbero stati decisamente inferiori.

“Si prevede che qualcosa come l’80% della popolazione rimarrà contagiato dal Covid-19 nei prossimi 12 mesi e che fino al 15% (7.9 milioni di persone) potranno aver bisogno del ricovero,” si legge nel documento.

Numerosi esperti britannici hanno chiesto al premier Boris Johnson un cambio di strategia contro il coronavirus e di imporre misure drastiche di “distanziamento sociale” così come deciso da altri Paesi europei.

Il governo britannico ha scelto un approccio “leggero”, che punta solo a rallentare il picco dell’epidemia in modo da arrivare all’immunità di gregge, in attesa che il virus perda virulenza con l’arrivo del caldo.

Nelle scorse ore ore sono state date le prime indicazioni in controtendenza: è stato chiesto agli over 70 di rimanere in casa per proteggersi dal virus.