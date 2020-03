Coronavirus, rave party nonostante l’emergenza: nel Torinese 200 giovani in un capannone

A quanto pare, a molti non è chiara la gravità dell’emergenza coronavirus. 200 giovani, infatti, si sono dati appuntamento, nella notte, nei capannoni abbandonati di via Umbria a San Mauro Torinese per un rave party, per quello che è il secondo ritrovo non autorizzato nella zona nel giro di due settimane. I carabinieri della compagnia di Chivasso stanno monitorando la situazione. In nottata sono stati allertati tramite il 112 dai residenti della zona Pescarito, svegliati dal rumore della musica a tutto volume.