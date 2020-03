Coronavirus, Rebuzzi (Gemelli): “Non possiamo operare per mancanza di sangue”

“Abbiamo un problema importante, legato a Covid-19: non riusciamo a operare, gli interventi di cardiochirurgia sono bloccati, perché non abbiamo sangue. I donatori non vengono per paura del Coronavirus“: lo ha dichiarato all’AdnKronos SaluteAntonio Rebuzzi, professore di Cardiologia presso l’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli. “Il mio è un appello ai romani: andate a donare il sangue, lo si può fare in modo sicuro. Altrimenti a risentirne saranno pazienti, anche gravi, che potrebbero essere salvati“.