Coronavirus: record di nuovi contagi in Giappone, si teme il rischio di “un’esplosiva diffusione”

Il Giappone ha registrato un record di contagi in un singolo giorno, 123, 60 dei quali a Tokyo: in totale il Paese ha registrato circa 1500 casi e almeno 49 decessi.

Il premier giapponese Shinzo Abe teme il rischio di “un’esplosiva diffusione” dei contagi ha chiesto ai cittadini di prepararsi per una “battaglia di lungo termine“: durante una conferenza stampa, il premier ha affermatoche i casi di origine ignota stanno aumentando, soprattutto nei centri come Tokyo e Osaka, ha riportato il quotidiano Asahi Shimbun.

Abe si è impegnato a mettere insieme un pacchetto straordinario di misure