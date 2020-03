Coronavirus, sempre più Regioni coinvolte: primi contagi in Trentino e Basilicata, aumentano i casi in Puglia, Campania, Friuli e Liguria

Aumentano le regioni coinvolte dall’epidemia di coronavirus. Primo caso di Coronavirus in Trentino. Si tratta di una donna di 83 anni di Trento, la prima persona residente contagiata dal Covid-19, dopo i casi dei quattro turisti lombardi trovati positivi al tampone la scorsa settimana: una famiglia di tre persone in vacanza a Fai della Paganella ed una donna in villeggiatura a Dimaro.

Per questi quattro casi era stato accertato che il contagio fosse avvenuto prima del loro arrivo in Trentino, mentre ora si tratta della prima persona del posto ad essersi ammalata. Il caso è stato reso noto in serata in una conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ed dirigenti sanitari Paolo Bordon e Antonio Ferro.

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi comunica che nella serata di oggi è risultato positivo al tampone del coronavirus un 46enne di Trecchina. L’uomo è attualmente ricoverato presso la propria abitazione perché non ha nessun sintomo grave e quindi non è ospedalizzato. Così come previsto dal protocollo è seguito da un’equipe medica. Da una prima indagine effettuata il 46enne proviene dalla Lombardia.

Si è registrato un aumento dei casi in diverse regioni, dalla Liguria, fino al Friuli Venezia Giulia, passando per Campania e Puglia. In Liguria, “dei 25 casi positivi 14 sono attualmente ospedalizzati, ci sono 6 tamponi in attesa di risposta, tutti contatti di caso noto. I nuovi casi positivi invece provengono uno da Alassio e 2 da Laigueglia, tra loro una signora dello sgombero dell’hotel di Laigueglia che è rimasta ricoverata nelle nostre strutture”.

Lo rende noto il governatore ligure Giovanni Toti aggiornando sulla situazione coronavirus in Liguria durante il punto stampa di questa sera. “Al momento i soggetti in vigilanza attiva in Liguria – ha proseguito Toti – da dati aggiornati alle ore 14 sono 431, di cui 28 nel territorio di Asl 1, 209 in Asl 2, 59 in Asl 3, 45 in Asl 4 e 90 in Asl 5“.

Salgono a sei i pazienti positivi al coronavirus in Puglia. Il nuovo caso riguarda un uomo di Aradeo di 58 anni, che è risultato positivo al primo test del coronavirus. La conferma arriva dall’Asl di Lecce. Da quanto si apprende l’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, a Milano, da dove sarebbe tornato da poco. L’uomo e’ risultato positivo al primo test a cui e’ stato sottoposto all’ospedale di Galatina (Lecce) dove ora si trova ora ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il pronto soccorso dell’ospedale salentino e’ stato subito chiuso per la sanificazione. Da quanto e’ dato sapere, si sarebbe presentato al pronto soccorso in preda ad una crisi lipotimica non riconducibile in un primo momento al nuovo coronavirus. E’ stato lo stesso uomo a rivelare in seguito di essere stato affetto nei giorni precedenti da episodi febbrili che aveva provveduto a curare con degli antipiretici.

Nuovo caso nell’Udinese. Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato questa sera dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Si tratta, come ha spiegato la Regione, di una persona residente nell’area udinese. L’interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale. Con questo nuovo caso, salgono a 13 le persone a cui è stata riscontrata la positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia.

Altri 6 tamponi positivi in Campania Sei tamponi sono risultati positivi in Campania per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Ne dà notizia la task force della Protezione civile della Regioneriferendo che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, nel centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 80 tamponi. Sei i 6 tamponi dovessero risultare positivi anche alle ulteriori analisi in casi in Campania salirebbero a 23. La Protezione civile nazionale nel bollettino di oggi dei casi in Italia ha confermato per la Campania finora 17 casi accertati.